В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 306 233 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 15, в Алматы - 42, в Шымкенте - 3, в Акмолинской области - 2, в Карагандинской области - 3, в Кызылординской области - 1.

По данным Минздрава, на 24 июня выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

В Казахстане за сутки 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 292 251 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 июня 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 522 541 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 304 087 человек.

На 26 июня лечение от КВИ продолжают получать 381 человек (319 КВИ+ и 62 КВИ-), из них в стационарах находится 64 пациента, на амбулаторном уровне - 317 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.