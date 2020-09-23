За сутки в Казахстане выявлены 67 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 21 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 374 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 67 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5;
город Алматы - 4;
город Шымкент - 1;
Акмолинская область - 2;
Атырауская область - 4;
Восточно-Казахстанская область - 30;
Жамбылская область - 3;
Западно-Казахстанская область - 3;
Карагандинская область - 4;
Костанайская область - 3;
Кызылординская область - 2;
Мангистауская область - 1;
Северо-Казахстанская область - 4;
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 107 374 заболевших.
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