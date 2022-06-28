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За прошедшие сутки выявлено 67 случаев заболевания коронавирусом в Казахстане

27.06.2022, 09:04 4481
За прошедшие сутки выявлено 67 случаев заболевания коронавирусом в Казахстане
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 67 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 300 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 27 июня лечение от КВИ продолжают получать 436 человек (-374 и 62 КВИ-), из них в стационарах находятся 64 пациента, на амбулаторном уровне - 372 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 3 человека.
 
По состоянию на 27 июня первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинированы 9 522 816 человек вторым компонентом - 9 304 480 человек. Ревакцинированы 4 760 366 человек.
 

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В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19

26.06.2022, 11:29 8156
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 306 233 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 15, в Алматы - 42, в Шымкенте - 3, в Акмолинской области - 2, в Карагандинской области - 3, в Кызылординской области - 1. 
 
По данным Минздрава, на 24 июня выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
В Казахстане за сутки 23 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 292 251 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 25 июня 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 522 541 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 304 087 человек. 
 
На 26 июня лечение от КВИ продолжают получать 381 человек (319 КВИ+ и 62 КВИ-), из них в стационарах находится 64 пациента, на амбулаторном уровне - 317 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.
 

Алматы лидирует по числу заболевших коронавирусной инфекцией

25.06.2022, 10:45 12696
Алматы лидирует по числу заболевших коронавирусной инфекцией
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - В Казахстане за сутки выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+). Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 306 167 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Наибольшее количество случаев заболевания - 33 - зарегистрировано в Алматы. В Нур-Султане за сутки заболели 15 человек, в Шымкенте - 3, в Акмолинской и Алматинской областях - по 2 человека и по одному человеку в Атырауской и Карагандинской областях. 
 
За сутки 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выздоровели 1 292 228 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 июня лечение от КВИ продолжают получать 338 человек (276 КВИ+ и 62 КВИ-), из них в стационарах находятся 64 пациента, на амбулаторном уровне - 274. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 3 пациента, пациентов в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ нет. 
 
23 июня 2022 года зафиксировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных случаев нет. Всего с начала пандемии от КВИ- скончались 5355 человек, от КВИ+ - 13 663 человека.
 
24 июня 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 521 878 человек, вторым - 9 302 989 человек.
 
Все регионы находятся в "зеленой" зоне.
 

Приложение "Путешествую без СOVID-2019" использует ИИ для ввода данных пользователей

24.06.2022, 18:02 15321
МОСКВА. 24 ИЮНЯ - В разработанном Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) приложении "Путешествую без COVID-19" пользователи теперь могут вводить свои паспортные данные при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Автоматическое распознавание паспортов граждан ЕАЭС+ реализовано на базе технологий российской компании Smart Engines и выполняется на мобильном устройстве пользователя без необходимости вводить данные вручную. Вся личная информация пользователей ни в каком виде не передается в сторонние сервисы. Это позволяет выполнять требования безопасности обработки персональных данных для всех стран - участников проекта, сообщает пресс-служба Smart Engines.
 
Приложение "Путешествую без COVID-19" позволяет открывать границы между странами в период пандемии коронавируса. Благодаря этому цифровому решению граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана могут без особого труда проходить санитарные формальности при пересечении границы, находить ближайшие лаборатории для сдачи анализов на COVID-19, а сотрудники уполномоченных служб - быть уверенными в достоверности предоставляемых им результатов анализов.
 
Туристическая индустрия понесла большие потери в 2 ковидных года. Согласно отчету Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), международный туризм и тесно связанные с ним секторы понесли в 2020 году убытки в размере 2,4 триллиона долларов. А по предварительным подсчетам Всемирной туристической организации ЮНКТАД, крах в международном туризме из-за пандемии коронавируса привел к потере более 4 триллионов долларов в мировом ВВП в 2020 и 2021 годах.
 
Не в последнюю очередь такие потери были связаны с неподготовленностью туристического рынка к цифровизации, которая стала неизменным спутником пандемии. Страны, которые успели обезопасить себя массовой вакцинацией, не смогли оперативно восстановить туристический потенциал из-за невозможности обеспечить пограничный санитарный контроль и отсутствия инструментов для подтверждения подлинности ПЦР-тестов. Для стран региона ЕАЭС+ эта проблема была решена после внедрения приложения "Путешествую без COVID-19". 
 
При пересечении границы государств - участников проекта надо показать QR-код с результатами анализа в приложении уполномоченному сотруднику, имеющему право запрашивать результаты ПЦР-теста в соответствии с национальным регулированием.
 
Для загрузки данных в приложение пользователю необходимо указать сведения документа, по которому будет пересекаться граница. Чтобы избежать ненужной траты времени на ручной ввод данных, распознавание документов выполняется автоматически благодаря встроенному в приложение "Путешествую без COVID-19" решению компании Smart Engines. Технология Smart ID Engine осуществляет поиск и распознавание текста в документах, включая машиночитаемую зону (при ее наличии), на развороте или отдельных страницах паспорта, а также выполняет поиск фотографии владельца документа. Полный цикл распознавания паспорта в видеопотоке, начиная от "показа" камере и заканчивая получением результата, в среднем составляет 0,75 - 1 секунду. 
 

Для нас разработка приложения, которое значительно упрощает возможность путешествий между странами в такое непростое время, - это огромное достижение. Предоставляя сотрудникам на границе отрицательные результаты ПЦР-теста, люди удостоверяются в безопасности перемещения для себя и для других путешественников. Установленное внутри приложения ИИ-решение Smart Engines обеспечивает техническую точность распознаваемых документов, что, в свою очередь, в очередной раз облегчает жизнь путешествующим и сотрудникам уполномоченных органов", - сказал директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР Сергей Мановян.

 

Мы рады, что наше решение для распознавания документов используется в таком важном и социально значимом проекте, как "Путешествую без COVID". Технологии Smart Engines существенно сокращают время обработки информации и позволяют избежать ошибок, неизбежных при ручном вводе данных", - говорит к.т.н. генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

 

В Казахстане за сутки выявлено 54 случая заболевания коронавирусом

24.06.2022, 08:12 17851
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 110 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 24 июня лечение от КВИ продолжают получать 293 человека (-236 и 57 КВИ-), из них в стационарах находятся 52 пациента, на амбулаторном уровне - 241 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента.
 
22 июня в Казахстане выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-), летальных случаев на зафиксировано.
 

В Казахстане зафиксировано 42 новых случая заболевания коронавирусом

23.06.2022, 09:41 22341
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 42 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 056 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 23 июня лечение от КВИ продолжают получать 254 человека (-199 и 55 КВИ-), из них в стационарах находятся 43 пациента, на амбулаторном уровне - 211 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

21 июня зафиксировано 3 случая пневмонии с признаками коронавируса, один человек скончался.

По состоянию на 23 июня в стране первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинированы 9 520 356 человек, вторым компонентом - 9 300 566, ревакцинированы  4 721 333 казахстанца.
 

В Казахстане за сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом

22.06.2022, 10:10 30256
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 32 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 014 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые случаи выявлены: в Нур-Султане - 7, в Алматы - 18, в Шымкенте - 1, в Акмолинской области - 1, в Актюбинской области - 1, в Атырауской области - 1, в ЗКО - 1, в Карагандинской области - 1, в Кызылординской области - 1, сообщает МВК по нераспространению КВИ.
 
По данным Минздрава, 20 июня зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 22 июня лечение от КВИ продолжают получать 225 человек (171 КВИ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 42 пациента, на амбулаторном уровне - 183 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 22 июня 2022 года I компонентом провакцинированы 9 519 712 человек, II компонентом - 9 299 406 человек. Ревакцинированы 4 709 894 человека.
 

За сутки в Казахстане выявлено 20 случаев заболевания коронавирусом

21.06.2022, 09:16 36881
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 20 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 982 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава РК, на 21 июня лечение от КВИ продолжают получать 205 человек (150 КВИ+ и 55 КВИ-), из них в стационарах находится 47 пациентов, на амбулаторном уровне - 158 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 21 июня I компонентом провакцинированы 9 519 180 человек, II компонентом - 9 298 544 человек. Ревакцинированы 4 699 139 человек.
 

В Казахстане за сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом

20.06.2022, 08:47 39656
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии зарегистрировано 1 305 962 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава, 18 июня зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 20 июня лечение от КВИ продолжают получать 193 человека (137 КВИ+ и 56 КВИ-), из них в стационарах находятся 44 пациента, на амбулаторном уровне - 149 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 20 июня I компонентом провакцинированы 9 519 079 человек, II компонентом - 9 298 376 человек. Ревакцинировано 4 697 640 человек.
 

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