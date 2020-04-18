В Казахстане зарегистрировано еще 68 новых случаев заражения коронавирусом

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 10.05 17 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в Нур-Султане - 2, в Алматы - 44, в Шымкенте - 1, в Кызылординской области - 9, в Туркестанской области - 2, в Западно-Казахстанской области - 4, в Атырауской области - 1, в Павлодарской области - 2, в Карагандинской области - 3.

Всего в стране подтверждено 1470 случаев: в Алматы - 461, в Нур-Султане - 328, Кызылординской области - 143, Карагандинской области - 87, Акмолинской области - 81, Атырауской области - 72, Туркестанской области - 55, Жамбылской области - 53, в Шымкенте - 46, ЗКО - 30, СКО - 29, Алматинской области - 29, Павлодарской области - 15, Актюбинской области - 14, Мангистауской области - 12, ВКО - 8, Костанайской области - 7.

Выздоровели от заболевания 277 человек, скончались - 17.

В мире зарегистрировано более 2,183 млн инфицированных.

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