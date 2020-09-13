В Казахстане за сутки зарегистрировано 68 случаев коронавируса

Нур-Султан. 12 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По данным МВК по нераспространению COVID-19, всего на сегодняшний день в РК подтверждено 106 729 случаев COVID-19, из них:

в Нур-Султане - 13 935 (+3);

в Алматы - 14 316 (+8);

в Атырауской области - 10 987 (+6);

в Карагандинской области - 10 181 (+7);

в ВКО - 8380 (+18);

в ЗКО - 6802 (+3);

в городе Шымкент - 5183 (+1);

в Алматинской области - 4926 (+7);

в Жамбылской области - 4106 (+0);

в СКО - 4008 (+4);

в Павлодарской области - 3872 (+2);

в Костанайской области - 3444 (+2);

в Акмолинской области - 3438 (+3);

в Туркестанской области - 3355(+3);

в Мангистауской области - 3337 (+0);

в Кызылординской области - 3233 (+0)4

в Актюбинской области - 3226 (+1).

Также сообщается, что за сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 109 человек. Всего в стране выздоровели 100 518 человек.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4550 человек, среди которых 32 ребенка. В стационарах находится 2431 пациент, на амбулаторном уровне - 2119. 130 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 - в состоянии крайней степени тяжести, 26 - на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

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