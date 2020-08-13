За сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусом

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 августа 2020 года в Казахстане выявлено 100 855 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.



По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 377 без клинических проявлений.



В разрезе регионов (общая/бессимптомные):



город Нур-Султан - 143 / 105;



город Алматы - 97 / 75;



город Шымкент - 7 / 1;



Акмолинская область - 50 / 27;



Актюбинская область - 16 / 6;



Алматинская область - 22 / 15;



Атырауская область - 21 / 18;



Восточно-Казахстанская область - 75 / 26;



Жамбылская область - 19 / 16;



Западно-Казахстанская область - 45 / 20;



Карагандинская область - 66 / 9;



Костанайская область - 29 / 17;



Кызылординская область - 9 / 6;



Мангистауская область - 15 / 11;



Павлодарская область - 26 / 8;



Северо-Казахстанская область - 35 / 10;



Туркестанская область - 16 / 7.



Всего в стране выявлено 100 855 заболевших. 74 677 человек выздоровели от заболевания.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства