В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 69 человек, выздоровели - 170

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат у 69 казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 107 659 случаев, из них: в городе Алматы - 14 367 (+3), в городе Нур-Султане - 14 064 (+14), в Атырауской области - 11 072 (+5), в Карагандинской области - 10 251 (+5), в ВКО - 8661 (+17), в ЗКО - 6852 (+2), в городе Шымкенте - 5188 (+0), в Алматинской области - 4957 (+2), в Жамбылской области - 4122 (+2), в СКО - 4076 (+5), в Павлодарской области - 3901 (+4), в Костанайской области - 3478 (+3), в Акмолинской области - 3476 (+5), в Туркестанской области - 3374 (+1), в Мангистауской области - 3338 (+0), в Кызылординской области - 3242 (+0), в Актюбинской области - 3240 (+1).

Новые случаи не выявили в Шымкенте, Мангистауской и Кызылординской областях.

Также сообщается, что от коронавирусной инфекции выздоровели 170 человек: в городе Алматы - 11, в городе Шымкенте - 31, в Актюбинской области - 47, в Атырауской области - 5, в Восточно-Казахстанской - 28, в Жамбылской области - 5, в Западно-Казахстанской области - 13, в Карагандинской области - 18, в Костанайской области - 3, в Павлодарской области - 9.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 102 530 человек.

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