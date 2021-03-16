Вакцину против коронавируса получили 69 тыс. казахстанцев

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Вакцину против коронавирусной инфекции получили более 69 тысяч казахстанцев , передает Kazakhstan Today.

На 15 Марта 2021 года общее количество лиц, вакцинированных первым компонентом, составляет 69 095 человек, вторым компонентом - 18 807 человек", - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.





Как сообщила доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ имени Асфендиярова Равиля Егембердиева, антитела у переболевших КВИ сохраняются 3 месяца, а у вакцинированных - год.

После перенесенной коронавирусной инфекции формируется иммунитет, однако он не продолжительный - имеются случаи повторного заболевания. Диагноз повторной коронавирусной инфекции выставляется через 3 месяца после перенесенной первой инфекции, у нас есть такие случаи, когда заболевают через 3 месяца. Поэтому сказать, насколько продолжительный иммунитет после перенесенной инфекции максимально, я не могу, и ученые пока не могут, но самый минимальный период - это 3 месяца. Применяемая на территории Казахстана вакцина "Спутник V" обеспечит организм иммунитетом до одного года. Сейчас известны другие вакцины, которые разработаны в России и, по информации ученых, эти вакцины обеспечивали иммунитетом продолжительностью до 3 лет, но я думаю, что точно, какова продолжительность иммунитета, покажет только именно проведение вакцинации", - сказала Равиля Егембердиева в интервью в региональной службе коммуникаций.

По ее словам, вакцинация 70% населения считается эффективной и способствует прекращению регистрации заболевания коронавирусной инфекцией.

Во всем мире еще не достигнут такой уровень вакцинации. В Республике Казахстан, как вам известно, вакцинация началась только с 1 февраля и максимального охвата вакцинацией мы еще не достигли, поэтому противоэпидемические меры, такие как масочный режим, дистанция, мы должны строго соблюдать. Также хотелось бы отметить, что лица, получившие 2 прививки вакцины, должны соблюдать противоэпидемические меры еще 14 дней", - сказала врач.

Она отметила, что эпидемиологическая ситуация меняется постоянно и то, что сегодня Алматы в "красной" зоне, "говорит о том, что население опять расслабилось и решило, что мы уже справились с коронавирусной инфекцией".

Я, как инфекционист, заявляю: больных КВИ все еще много, в том числе в тяжелом состоянии, с летальным исходом. Обращаясь к гражданам нашей страны, хочу убедительно попросить - носите маски, мойте тщательно руки, соблюдайте дистанцию, при проявлении первых признаков болезни сразу обращайтесь к участковому врачу. На сегодня эффективным методом являются вот эти меры профилактики и, конечно, огромная роль отведена вакцинации, на которую мы возлагаем огромную надежду", - резюмировала Равиля Егембердиева.

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