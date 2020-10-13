У 6 казахстанцев, вернувшихся из-за рубежа, выявлен коронавирус

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - У шести граждан Казахстана, прилетевших из-за рубежа, выявили коронавирус. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает Kazakhstan Today.

По словам Байбагулова, с 6 по 12 октября международными авиарейсами прибыло 14 578 пассажиров, из них со справками о ПЦР на COVID-19 - 11 966, или 82%, без справок - 2596. Для сдачи ПЦР-анализа 2596 наших граждан помещены на двухдневный карантин.

Из 2596 протестированных только у шести граждан Казахстана, прибывших разными авиарейсами и датами, по результатам исследования выявлен коронавирус", - проинформировал санврач на транспорте.

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