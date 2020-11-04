В Казахстане 6 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

Нур-Султан. 3 ноября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 2 пациента с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 3 ноября зарегистрировано 1861 летальный случай от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4732 человека, среди которых 344 детей. В стационарах находится –2482 пациент, на амбулаторном уровне - 2250. 161 человек находится в тяжелом состоянии, 19 - в состоянии крайней степени тяжести, 21 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции , 2 летальных исхода и 17 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 012, летальных случаев - 404, выздоровевших - 28 836.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства