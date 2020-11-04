В Казахстане 6 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 3 ноября зарегистрировано 1861 летальный случай от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4732 человека, среди которых 344 детей. В стационарах находится –2482 пациент, на амбулаторном уровне - 2250. 161 человек находится в тяжелом состоянии, 19 - в состоянии крайней степени тяжести, 21 - на аппаратах ИВЛ.
По состоянию на 23.59 2 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 113 309 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки зафиксированы 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 17 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 012, летальных случаев - 404, выздоровевших - 28 836.
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