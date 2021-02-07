Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 февраля

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане за минувшие сутки 5 февраля зарегистрирован 1141 новый случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

Всего на сегодняшний день в РК 193 966 случаев COVID-19, в том числе:

в Нур-Султане - 22 924 (+161);

в Алматы - 22 671 (+120);

в ВКО - 20 582 (+48);

в Атырауской области - 16 380 (+45);

в Павлодарской области - 14 761 (+223);

в Карагандинской области - 14 231 (+56);

в Акмолинской области - 11 814 (+153);

в ЗКО - 11 476 (+81);

в СКО - 11 305(+62);

в Костанайской области - 10 728 (+82);

в Алматинской области - 9 621 (+65);

в Шымкенте - 5918 (+4);

в Жамбылской области - 5646 (+10);

в Туркестанской области - 4159 (+2);

в Мангистауской области - 4113 (+15);

в Актюбинской области - 4005 (+12);

в Кызылординской области - 3632 (+2).

Также за прошедшие сутки от КВИ выздоровел 1221 человек: в Нур-Султане - 74, в Шымкенте - 2, в Акмолинской области - 336, в Актюбинской области - 7, в Алматинской области - 119, в Атырауской области - 80, в Восточно-Казахстанской области - 29, в Жамбылской области - 24, в Западно-Казахстанской области - 41, в Карагандинской области - 64, в Костанайской области - 102, в Кызылординской области - 11, в Мангистауской области - 4, в Павлодарской области - 250, в Северо-Казахстанской области - 69, в Туркестанской области - 9.

Всего с начала регистрации заболеваемости в РК выздоровели 174 880 человек.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 263 человека - выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано 48 226 заболевших, из них 579 скончались. Выздоровели от пневмонии 36 946 человек.

В целом на сегодняшний день в РК проходят лечение 27 200 человек, из них 16 499 с положительным ПЦР-тестом на коронавирус и 10 701 - с отрицательным ПЦР. Из них 5684 пациента находятся в стационарах, 21 516 - на амбулаторном лечении.

В тяжелом состоянии находятся 271 заболевший, в состоянии крайней степени тяжести - 47 и на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в "красной" зоне на сегодняшний день находятся Акмолинская и Павлодарская области.





В "желтой" зоне - Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.





В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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