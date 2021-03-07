Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 марта

За прошедшие сутки зарегистрировано 832 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 217 299 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 25 580 (+136);
в городе Алматы - 25 670 (+135);
в ВКО - 22 266 (+50);
в Атырауской области - 17 345 (+44);
в Павлодарской области - 18 007 (+75);
в Карагандинской области - 15 661 (+40);
в Акмолинской области - 13 969 (+59);
в ЗКО - 13 331 (+69);
в СКО - 12 514 (+28);
в Костанайской области - 12 674 (+57);
в Алматинской области - 11 127 (+51);
в городе Шымкенте - 6275 (+13);
в Жамбылской области - 6021 (+19);
в Туркестанской области - 4320 (+9);
в Мангистауской области - 4271 (+7);
в Актюбинской области - 4371 (+35);
в Кызылординской области - 3897 (+5).
В Казахстане за сутки 742 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 201 182 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 6 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 789 человек (13 318 КВИ+ и 5471 КВИ-), из них в стационарах находятся 4455 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 334 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 226 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 52 пациента;
• на аппарате ИВЛ - 52 пациента.
На 4 марта 2021 года зарегистрировано 42 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 215 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 504, случаев с летальным исходом - 637, всего выздоровели -- 43 396 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 марта зарегистрировано 2799 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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