Сводка эпидситуации в Казахстане на 6 марта

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 5 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 217 299 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 832 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 217 299 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 25 580 (+136);

в городе Алматы - 25 670 (+135);

в ВКО - 22 266 (+50);

в Атырауской области - 17 345 (+44);

в Павлодарской области - 18 007 (+75);

в Карагандинской области - 15 661 (+40);

в Акмолинской области - 13 969 (+59);

в ЗКО - 13 331 (+69);

в СКО - 12 514 (+28);

в Костанайской области - 12 674 (+57);

в Алматинской области - 11 127 (+51);

в городе Шымкенте - 6275 (+13);

в Жамбылской области - 6021 (+19);

в Туркестанской области - 4320 (+9);

в Мангистауской области - 4271 (+7);

в Актюбинской области - 4371 (+35);

в Кызылординской области - 3897 (+5).

В Казахстане за сутки 742 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 201 182 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 6 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 789 человек (13 318 КВИ+ и 5471 КВИ-), из них в стационарах находятся 4455 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 334 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 226 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 52 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 52 пациента.

На 4 марта 2021 года зарегистрировано 42 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 215 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 504, случаев с летальным исходом - 637, всего выздоровели -- 43 396 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 марта зарегистрировано 2799 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 марта 2021 года, в "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.





В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства