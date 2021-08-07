Сводка эпидситуации на 6 августа: В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 155 человек

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НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 5 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 618 513 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 1507;
в городе Алматы – 1507;
в городе Шымкенте – 549;
в Акмолинской области – 260;
в Актюбинской области – 387;
в Алматинской области – 300;
в Атырауской области – 340;
в ВКО – 305;
в Жамбылской области – 173;
в ЗКО – 168;
в Карагандинской области – 1038;
в Костанайской области – 265;
в Кызылординской области – 194;
в Мангистауской области – 200;
в Павлодарской области – 303;
в СКО – 160;
в Туркестанской области – 113.
В Казахстане за сутки 7696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 507 661 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Туркестанская область.
На 6 августа лечение от КВИ продолжают получать 107 807 человек (104 321 КВИ+ и 3486 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 30 139 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 77 668 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1884 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 400 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 187 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 5 августа 2021 года зарегистрировано 6531 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 августа от КВИ скончались 129 человек.
4 августа зафиксировано 413 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 124 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 62 564, летальных случаев - 3840, выздоровевших - 55 238.
На 5 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 634 981 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 231 204 человек.
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