Сводка эпидситуации на 6 августа: В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 155 человек

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 5 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 618 513 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1507;

в городе Алматы – 1507;

в городе Шымкенте – 549;

в Акмолинской области – 260;

в Актюбинской области – 387;

в Алматинской области – 300;

в Атырауской области – 340;

в ВКО – 305;

в Жамбылской области – 173;

в ЗКО – 168;

в Карагандинской области – 1038;

в Костанайской области – 265;

в Кызылординской области – 194;

в Мангистауской области – 200;

в Павлодарской области – 303;

в СКО – 160;

в Туркестанской области – 113.

В Казахстане за сутки 7696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 507 661 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне – Туркестанская область.

На 6 августа лечение от КВИ продолжают получать 107 807 человек (104 321 КВИ+ и 3486 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 30 139 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 77 668 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1884 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 400 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 187 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 5 августа 2021 года зарегистрировано 6531 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 августа от КВИ скончались 129 человек.

4 августа зафиксировано 413 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 124 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 62 564, летальных случаев - 3840, выздоровевших - 55 238.

На 5 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 634 981 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 231 204 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства