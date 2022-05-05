В Казахстане за сутки зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 557 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Новые случаи заболевания зарегистрированы: в Нур-Султане - 2, Алматы - 1, в Мангистауской области - 3.

По данным Минздрава, за сутки выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

На 4 мая лечение от КВИ продолжают получать 1594 человека (КВИ+ 770 и 824 КВИ-), из них в стационарах находится 68 пациентов, на амбулаторном уровне - 1526 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане по состоянию на 4 мая I компонентом против коронавируса провакцинировано 9 486 266 человек, II компонентом - 9 247 835 человек. Ревакцинировано - 4 003 639 человек.