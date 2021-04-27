В Алматы доставлено 6 тыс. отечественной вакцины QazVac

АЛМАТЫ. 26 АПРЕЛЯ - На прошлой неделе с фармацевтического завода в Жамбылской области была отгружена первая партия вакцины казахстанского производства "QazVac" в количестве 50 000 доз, из них 6 тыс. доз в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Препарат поступил на склад управления общественного здоровья Алматы. В общей сложности 6000 доз (1-го и 2-го компонентов), которые распределены среди медицинских организаций УОЗ.

Алматинцы по желанию могут выбрать казахстанский или российский препарат", - отметили в пресс-службе УОЗ.

По информации ведомства, вакцина QazCovid-in, разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки РК.

QAZ-COVID-IN - инактивированная вакцина, для внутримышечного введения, 0,5 миллилитра/доза.

Содержит очищенный инактивированный цельновирионный штамм SARS -CoV-2. QazCovid-In расшифровывается так "Казахстан, ковид, инактивированная". В ее основе - вирус 2019-nCoV, "убитый" химическим реагентом. У таких вакцин более щадящие осложнения, без повышения температуры тела. Так же, как и Спутник-V, она двухкомпонентная и вводится с интервалом в 21 день", - рассказали в пресс-службе.

Специалисты подчеркнули, что одно из преимуществ отечественной вакцины - условия хранения. Если Спутник-V должен храниться в холодильнике при температуре 18 градусов мороза, то QazVac при температуре 2-8 градусов тепла. Это упрощает логистику доставки препарата от производителя к потребителям.

В первой фазе клинических испытаний участвовали 44 добровольца в возрасте от 18 до 65 лет, во второй - 200 человек, на третьем этапе - 3 тысячи. Казахстан зарегистрировал в реестре Всемирной организации здравоохранения свою антиковидную вакцину", - заключили в управлении.





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