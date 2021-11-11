В Казахстане выявили свыше 700 нарушителей карантина на вокзалах

НУР-СУЛТАН. 10 НОЯБРЯ - Более 500 человек с "красным" и 239 с "желтым" статусами выявлены с начала внедрения программы Ashyq на вокзалах. Об этом сообщили в пресс-службе АО НК "Казахстан темiр жолы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили в пресс-службе, больше всего игнорируют правила самоизоляции, подвергая риску окружающих людей, в Нур-Султане. На территории столичных вокзалов не допущено 177 граждан с "желтым" и "красным" статусами.

На вокзалы допускаются лица только с "синим" и "зеленым" статусами. ПЦР-анализ не требуется. При отсутствии гаджетов у посетителей статус по ИИН проверяют сотрудники вокзала", - напомнили в АО "НК "Казахстан темiр жолы".

В компании отметили, что для возврата неиспользованных проездных документов (билетов) пассажирам с выявленным "желтым" или "красным" статусом необходимо:

1. Через мобильное приложение WhatsApp на номер +7 707 270 36 64 направить для сдачи мест фото/скриншот проездного документа (билета); фото/скриншот статуса с приложения Ashyq; фото документа, подтверждающего личность (паспорт/удостоверение/свидетельство о рождении и т.д.).

2. В течение 6 месяцев (с даты отправления поезда), подойти к любой билетной кассе АО "Пассажирские перевозки" с оригиналом документа, подтверждающего личность пассажира, и написать заявление для возврата за неиспользованные проездные документы (при условии исполнения пункта 1).

Сумма возврата за неиспользованные проездные документы (билеты) производится в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.