700 тыс. казахстанцев получили SMS по выплате 42 500 тенге

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - 700 тыс. казахстанцев получили SMS-сообщение для проактивного назначения выплаты 42 500 тенге, передает Kazakhstan Today.

700 тыс. казахстанцев, получивших выплату в период действия режима чрезвычайного положения, чья деятельность с большой долей вероятности снова попала под ограничения, получили SMS-сообщение для проактивного назначения единовременной выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в размере минимальной заработной платы 42 500 тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Напомним, выплата назначается по поручению главы государства в связи с введением карантинных мер в июле 2020 года при условии полной потери дохода.

Накануне на брифинге в СЦК министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов сообщил, что гражданам, получившим выплату в период действия ЧП, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограничения в июле, будет направлено SMS-сообщение с запросом на подтверждение факта потери дохода для проактивного назначения выплаты.

Мы предусматриваем назначение выплаты и в проактивном формате. Граждан, получивших выплату в прошлый раз, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограничения, мы через SMS-сообщение попросим подтвердить факт потери дохода. В случае положительного ответа и согласия на проактивное назначение, выплаты будут назначены без заявления. И им уже не нужно подавать заявления, они могут далее на портале отслеживать свой статус", - сказал глава МТСЗН.

Прием заявлений на назначение выплаты начинается 17 июля. Порталы и telegram-боты будут запущены сегодня во второй половине дня.

Подать заявку можно будет, используя следующие каналы: веб-портал Электронного правительства - egov.kz; портал 42500.enbek.kz; telegram-боты; приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.

Прием заявок продолжится до 1 сентября 2020 года.

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