В Казахстане зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 385 748 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 137,

в городе Алматы - 35,

в городе Шымкенте - 10,

в Акмолинской области - 83,

в Актюбинской области - 27,

в Алматинской области - 4,

в Жетысуской области - 3,

в Атырауской области - 28,

в ВКО - 24,

в Абайской области - 12,

в Жамбылской области - 8,

в ЗКО - 78,

в Карагандинской области - 93,

в Улытауской области - 10,

в Костанайской области - 61,

в Кызылординской области - 9,

в Мангистауской области - 24,

в Павлодарской области - 41,

в СКО - 34,

в Туркестанской области - 4.

На 24 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 580 684 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 362 469 человек. Ревакцинировано - 5 421 782 человека.

В Казахстане за сутки 1481 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 352 736 человек.

За 23 августа зарегистрировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. От КВИ+ скончался один человек.

На 25 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 647 человек (19 329 КВИ+ и 318 КВИ-), из них в стационарах находится - 691 пациент, на амбулаторном уровне - 18 956 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.