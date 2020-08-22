Выплаты в связи с заражением коронавирусом получили 729 медиков

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - 729 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с заражением коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.





Также ГФСС перечислил выплаты родственникам трех медработников, которые скончались в результате заболевания.

Медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты.

По состоянию на 09.00 21 августа ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 729 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 3 заявкам на случай летального исхода заболевания. В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из Алматинской (77), Акмолинской (75) областей, Алматы (74), Нур-Султана (67), а также Западно-Казахстанской области (66).

В соответствии с изменениями, внесенными 22 июля в совместный приказ министра труда и социальной защиты населения РК и министра здравоохранения РК от 9 апреля "Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции", вышеуказанная выплата полагается: медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией - 2 млн тенге; семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией - 10 млн тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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