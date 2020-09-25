ФСМС направил на выплату медработникам 73 млрд тенге

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - С начала пандемии коронавируса в Казахстане, Фонд социального медицинского страхования направил на выплату надбавок к зарплате медицинских работников более 73 миллиардов тенге. Об этом сегодня сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель правления ФСМС Болат Токежанов, передает Kazakhstan Today.





По итогам августа фондом выплачиваются около 17 млрд тенге надбавок 66 тысячам медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19, вирусной пневмонией", - рассказал глава ФСМС в СЦК .





Он напомнил, что, согласно новому приказу Министерства здравоохранения РК, перечень медицинских работников расширился. В него вошли врачи и медицинские сестры, которые задействованы в работе мобильных бригад, работники скорой помощи, военно-медицинских, судебно-медицинских подразделений, подведомственных организаций Медицинского центра УДП РК.





Он также рассказал, что на сегодняшний день фондом на оплату мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией предусмотрено более 159 млрд тенге.





«В том числе на лечение пациентов с коронавирусом - 50,5 млрд тенге, на надбавки медицинским работникам, задействованным в противоэпидемиологических мероприятиях, - 91,9 млрд тенге, на ПЦР-исследования на стационарном уровне - 4,2 млрд тенге, на оказание услуги стационара на дому - 0,4 млрд тенге, на ПЦР-исследование на амбулаторном уровне - 10 млрд тенге, на работу мобильных бригад - 2,4 млрд тенге», - уточнил председатель правления.





С марта по июль фондом оплачено лечение, ПЦР-тестирование и работа мобильных бригад на сумму 36,9 млрд тенге. В том числе было проведено около 500 тысяч ПЦР-тестов на сумму 5,6 млрд тенге.





На госпитализацию в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах было затрачено свыше 31 млрд тенге.





Созданные мобильные бригады в течение июля провели 43 тысячи выездов на дом.





До конца года предусмотрено проведение около 2 млн ПЦР-исследований пациентов на коронавирус, в том числе в стационарах – около 600 тысяч, амбулаторно - более 1,4 млн тестов.





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