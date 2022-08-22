В Казахстане выявлено 740 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии подтверждено 1 383 549 случаев заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, из них:

в Нур-Султане - 126,

в Алматы - 61,

в Шымкенте - 8,

в Акмолинской области - 68,

в Актюбинской области - 24,

в Алматинской области - 11,

в Жетысуской области - 6,

в Атырауской области - 16,

в ВКО - 10,

в Абайской области - 9,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 60,

в Карагандинской области - 109,

в Улытауской области - 24,

в Костанайской области - 59,

в Кызылординской области - 12,

в Мангистауской области - 17,

в Павлодарской области - 51,

в СКО - 53,

в Туркестанской области - 6.

В Казахстане 572 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии от КВИ выздоровел 1 348 271 человек.

В соответствии с эпидемиологической ситуацией все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.