В Казахстане выявлено 740 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии подтверждено 1 383 549 случаев заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, из них:
в Нур-Султане - 126,
в Алматы - 61,
в Шымкенте - 8,
в Акмолинской области - 68,
в Актюбинской области - 24,
в Алматинской области - 11,
в Жетысуской области - 6,
в Атырауской области - 16,
в ВКО - 10,
в Абайской области - 9,
в Жамбылской области - 10,
в ЗКО - 60,
в Карагандинской области - 109,
в Улытауской области - 24,
в Костанайской области - 59,
в Кызылординской области - 12,
в Мангистауской области - 17,
в Павлодарской области - 51,
в СКО - 53,
в Туркестанской области - 6.
В Казахстане 572 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии от КВИ выздоровел 1 348 271 человек.
В соответствии с эпидемиологической ситуацией все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.