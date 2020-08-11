За сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 340 без клинических проявлений", - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 163 / 56;
город Алматы - 132 / 61;
город Шымкент - 1 / 1;
Акмолинская область - 42 / 19;
Алматинская область - 18 / 15;
Атырауская область - 30 / 29;
Восточно-Казахстанская область - 58 / 20;
Жамбылская область - 20 / 10;
Западно-Казахстанская область - 49 / 16;
Карагандинская область - 87 / 37;
Костанайская область - 31 / 16;
Кызылординская область - 5 / 3;
Мангистауская область - 28 / 23;
Павлодарская область - 21 / 9;
Северо-Казахстанская область - 38 / 12;
Туркестанская область - 18 / 13.
Всего в стране выявлено 99 442 заболевших.
Кроме того, 9 августа от коронавируса в стране выздоровели 250 пациентов. Всего в Казахстане 72 523 выздоровевших.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства