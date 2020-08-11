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За сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший COVID-19

10.08.2020, 08:36 6184
За сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший COVID-19
Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Всего в Казахстане зарегистрировано 99 442 случаев заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 340 без клинических проявлений", - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению КВИ. 

 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 163 / 56;
 
город Алматы - 132 / 61;
 
город Шымкент - 1 / 1;
 
Акмолинская область - 42 / 19;
 
Алматинская область - 18 / 15;
 
Атырауская область - 30 / 29;
 
Восточно-Казахстанская область - 58 / 20;
 
Жамбылская область - 20 / 10;
 
Западно-Казахстанская область - 49 / 16;
 
Карагандинская область - 87 / 37;
 
Костанайская область - 31 / 16;
 
Кызылординская область - 5 / 3;
 
Мангистауская область - 28 / 23;
 
Павлодарская область - 21 / 9;
 
Северо-Казахстанская область - 38 / 12;
 
Туркестанская область - 18 / 13.
 
Всего в стране выявлено 99 442 заболевших. 
 
Кроме того, 9 августа от коронавируса в стране выздоровели 250 пациентов. Всего в Казахстане 72 523 выздоровевших. 
 

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