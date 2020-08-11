За сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший COVID-19

Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Всего в Казахстане зарегистрировано 99 442 случаев заболевания коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 741 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 340 без клинических проявлений", - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 163 / 56;

город Алматы - 132 / 61;

город Шымкент - 1 / 1;

Акмолинская область - 42 / 19;

Алматинская область - 18 / 15;

Атырауская область - 30 / 29;

Восточно-Казахстанская область - 58 / 20;

Жамбылская область - 20 / 10;

Западно-Казахстанская область - 49 / 16;

Карагандинская область - 87 / 37;

Костанайская область - 31 / 16;

Кызылординская область - 5 / 3;

Мангистауская область - 28 / 23;

Павлодарская область - 21 / 9;

Северо-Казахстанская область - 38 / 12;

Туркестанская область - 18 / 13.

Всего в стране выявлено 99 442 заболевших.

Кроме того, 9 августа от коронавируса в стране выздоровели 250 пациентов. Всего в Казахстане 72 523 выздоровевших.

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