В Алматы приостановили работу 74 объектов за несоблюдение карантина

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в городе продолжаются работы по контролю за соблюдением карантинного режима. В результате выявленных нарушений приостановлена работа 74 объектов, передает Kazakhstan Today.

В ходе проводимой работы сотрудниками районного отдела департамента качества и безопасности товаров и услуг выявлены нарушения: функционировал объект общественного питания Gastro Bar ZTB на 100 посадочных мест. Заведение работало после 23.00, а также посетители курили кальян, что также запрещено в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в акимате города.

По выявленным нарушениям сотрудниками ДПС составлен протокол об административном правонарушении по статье 441 КоАП РК. Данное кафе было закрыто.

Ранее также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований на ряде объектов: продуктовый магазин "Инесса", кафе "Алаш", донерная столовая, киоск по реализации шаурмы, салон красоты Frat Gelmez и на территории Медеуского района в столовых sofra, "Тагам", супермаркете Small. В частности, были допущены нарушения по несоблюдению масочного режима, отсутствию у работников перчаток, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, журналов проведения термометрии, а также в части ненадлежащего хранения продуктов питания.

Всего по городу с начала работы мониторинговых групп проверено 2353 объекта, из них на 136 объектах выявлены нарушения требований постановлений главного государственного санитарного врача Алматы. В связи с этим была приостановлена деятельность 74 объектов (из них 56 по решению руководства объекта) и составлено 77 протоколов об административном нарушении на объектах с выявленными грубыми нарушениями.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства