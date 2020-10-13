За сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5;
город Алматы - 5;
город Шымкент - 1;
Акмолинская область - 4;
Атырауская область - 8;
Восточно-Казахстанская область - 11;
Жамбылская область - 3;
Западно-Казахстанская область - 3;
Карагандинская область - 7;
Костанайская область - 4;
Мангистауская область - 5;
Павлодарская область - 6;
Северо-Казахстанская область - 11;
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 108 831 заболевших.
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