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За сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших коронавирусом

12.10.2020 9235
За сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 831 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 74 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 5;
 
город Алматы - 5;
 
город Шымкент - 1;
 
Акмолинская область - 4;
 
Атырауская область - 8;
 
Восточно-Казахстанская область - 11;
 
Жамбылская область - 3;
 
Западно-Казахстанская область - 3;
 
Карагандинская область - 7;
 
Костанайская область - 4;
 
Мангистауская область - 5;
 
Павлодарская область - 6;
 
Северо-Казахстанская область - 11;
 
Туркестанская область - 1.
 
Всего в стране выявлены 108 831 заболевших.
 

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