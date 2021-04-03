За три месяца в Алматы поступит 750 тыс. доз вакцины против коронавируса

Алматы. 2 АПРЕЛЯ - В течение трех месяцев Алматы получит по 250 тысяч доз вакцины против коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня на онлайн-пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в Алматы, аким города Бакытжан Сагинтаев ответил, когда в Алматы начнется массовая вакцинация населения. По словам акима, уже в апреле планируется развернуть 250 пунктов вакцинации. В том числе на крупных торговых объектах.

Управление общественного здравоохранения возьмет обязательства по обеспечению данных пунктов вакцинации необходимым медоборудованием и специалистами. Расчет финансовых затрат проведет управление стратегии и бюджета акимата Алматы.

Сагинтаев сообщил, что в случае массовой вакцинации от коронавируса количество людей, способных заражать, резко сократится. Соответственно, циркуляция вируса резко уменьшится.

По информации акима, сегодня в город поступило 21 850 доз вакцины против коронавируса. С апреля по май Алматы получит дополнительно порядка 750 тыс. доз вакцины - по 250 тыс. доз ежемесячно.

Вакцинация даст возможность вернуться к привычному образу жизни и позволит постепенно смягчить карантинные ограничения. Вакцина - это самая надежная, эффективная мера профилактики заболевания, то есть вакцина не лечит, а защищает", - сказал аким.





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