В Казахстане за сутки выявлены 75 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 75 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 16;
город Алматы - 5;
Акмолинская область - 1;
Актюбинская область - 2;
Алматинская область - 3;
Атырауская область - 5;
Восточно-Казахстанская область - 22;
Западно-Казахстанская область - 3;
Карагандинская область - 5;
Костанайская область - 2;
Павлодарская область - 6;
Северо-Казахстанская область - 5.
Всего в стране выявлены 107 908 заболевших.
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