В Казахстане за сутки выявлены 75 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 29 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 908 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 75 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 16;

город Алматы - 5;

Акмолинская область - 1;

Актюбинская область - 2;

Алматинская область - 3;

Атырауская область - 5;

Восточно-Казахстанская область - 22;

Западно-Казахстанская область - 3;

Карагандинская область - 5;

Костанайская область - 2;

Павлодарская область - 6;

Северо-Казахстанская область - 5.

Всего в стране выявлены 107 908 заболевших.

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