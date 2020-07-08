За неделю от коронавируса в Казахстане скончались 76 человек

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане за период с 30 июня по 6 июля зарегистрированы 76 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК за указанный период в Акмолинской области от КВИ скончались 9 человек: мужчины 1964, 1964, 1977, 1963, 1942 годов рождения, женщины 1967, 1960, 1968, 1956 годов рождения.

В Алматинская области - 3 человека: мужчины 1960, 1954, 1944 годов рождения.

В Атырауской области жертвами коронавируса стали 7 человек: мужчины 1963, 1965, 1951 годов рождения, женщины 1947, 1980, 1972, 1947 годов рождения.

В Восточно-Казахстанской области скончался мужчина 1961 года рождения.

В Жамбылской области скончались две женщины 1964 и 1927 годов рождения.

В Западно-Казахстанской области скончались 7 человек: мужчины 1941, 1968, 1955 годов рождения, женщины 1942, 1952, 1943, 1952 годов рождения.

В Кызылординской области скончалась женщина 1960 года рождения.

В Карагандинской области скончались сразу 24 человека: мужчины 1958, 1946, 1947, 1942, 1958, 1940, 1932, 1952, 1943, 1946, 1960, 1935, 1964, 1935 годов рождения, женщины 1950, 1947, 1949, 1961, 1947, 1958, 1954, 1936, 1972, 1940 годов рождения.





В Мангистауской области скончались 5 человек: мужчины 1960, 1980, 1949 годов рождения, женщины 1965 и 1942 годов рождения.

В Северо-Казахстанской области - 4: мужчины 1959 и 1964 годов рождения, женщины 1938 и 1955 годов рождения.

В Туркестанской области - 2: мужчина 1956 года рождения, женщина 1958 года рождения.

В Павлодарской области - 1: мужчина 1988 года рождения.

В Нур-Султане скончались 2 человека: мужчины 1943 и 1954 годов рождения.

В Алматы - 4: мужчина 1963 года рождения, женщины 1978, 1940, 1957 годов рождения.

В Шымкенте - 4: мужчины 1962 и 1972 годов рождения, женщины 1966 и 1944 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 264 случая с летальным исходом.





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