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С 7 апреля будет усилен режим карантина на территории Карагандинской области

05.04.2020, 19:05 11395
Караганда. 5 апреля. Kazakhstan Today - С 7 апреля будет усилен режим карантина на территории Карагандинской области, передает Kazakhstan Today. 
 

В связи с расширением географии распространения коронавируса по территории всей страны в Карагандинской области с 00.00 7 апреля вводятся дополнительные меры по усилению режима карантина", - сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров.

 
По его словам, с 00.00 7 апреля 2020 года запрещается въезд в карантинную зону Карагандинской области и выезд из неё.
 
Особый порядок карантина будет действовать в Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске, а также в нескольких населённых пунктах Бухаржырауского района: в Доскее, Уштобе, Ботакаре, имени Габидена Мустафина, Петровке - с особыми условиями предпринимательской и иной жизнедеятельности населения. Жителям указанных населённых пунктов запрещён выход из мест проживания, за исключением следующих случаев:
 
- передвижения от места жительства до места работы и обратно;
 
- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в радиусе не более 1500 метров от места проживания и (или) работы;
 
- выезда в медицинские учреждения по экстренному случаю;
 
- выгула домашних животных в радиусе не более 500 метров от места проживания (кроме находящихся в карантинных подъездах и домах), а также посещения ближайшей ветеринарной клиники в экстренных случаях;
 
- заезда на ближайшую от места проживания авто-, газозаправочную станцию для приобретения топлива;
 
- совершения банковских операций.
 
На территории, где действует особый порядок карантина, приостановлена деятельность всех организаций, за исключением видов, обеспечивающих жизнедеятельность городов и районов. На предприятия доставлять сотрудников можно только служебным транспортом с условием обязательной санитарной обработки. И так же развозить по домам.
 
Филиалы и отделения банков второго уровня будут работать с 10.00 до 16.00, с разрешением на передвижение в пределах карантинной зоны только для инкассаторов, инженеров технической поддержки и т. д.
 
Также Канат Аскаров сообщил, что будут приостановлены межобластные, межрайонные, междугородние, городские пассажирские перевозки - как внутри городов, так и из них: в Караганде, Абае, Сарани, Темиртау, Шахтинске; в нескольких населённых пунктах Бухаржырауского района: в Доскее, Уштобе, Ботакаре, имени Габидена Мустафина, Петровке. Разрешена работа только официального такси с соблюдением строгих санитарных норм. Допускается перевозка только одного пассажира.
 
В остальных городах и районах Карагандинской области пассажирский транспорт пока продолжает свою работу.
 
С 00.00 7 апреля 2020 года по всей Карагандинской области не будут работать все авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты (исключение для спецрейсов, грузовых, почтовых перевозок и технических стопов со сменой экипажа с 00.00 7 апреля 2020 года).
 
По Карагандинской области проезд будет обеспечен только транзитному транспорту без остановки и высадки на территории карантинных зон.
 
В случае скорбных ситуаций на похороны допускается не больше 10 человек. Собравшиеся должны держаться друг от друга на расстоянии минимум два метра.
 
В остальных городах и районах области вводятся следующие ограничения:
 
- ограничивается выход граждан из жилища, за исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу;
 
- лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выходы из дома;
 
- закрываются места массового скопления населения - парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др.;
 
- ограничен режим работы бизнес-центров - с 10.00 до 15.00;
 
- рекомендуется предприятиям и организациям всех форм собственности сократить рабочий день на два часа;
 
- приостанавливается деятельность объектов площадью менее 2000 квадратных метров и всех объектов по реализации непродовольственных товаров;
 
- закрываются государственные и частные детские сады. Прекратят работу салоны красоты, общественные бани и сауны, букмекерские конторы и другие заведения по оказанию услуг;
 
- ресторанам и кафе разрешается работать только на доставку;
 
- запрещены собрания на улицах и в других общественных местах группами более трёх человек (за исключением членов семьи). Несовершеннолетним гражданам запрещено передвижение по городу без сопровождения взрослых.
 

Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к принятым мерам безопасности. Соблюдайте карантин. Берегите себя!" - обратился к карагандинцам главный государственный санврач области.

 
К настоящему времени в Карагандинской области выявлен 31 заболевший коронавирусом, один человек скончался. По последним данным, в стране подтверждено 569 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 36 выздоровели, шестеро скончались.
 

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