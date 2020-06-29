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Еще 7 человек скончались в Казахстане от коронавируса

28.06.2020, 12:41 10666
Еще 7 человек скончались в Казахстане от коронавируса
Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сообщили еще о семи летальных случаях от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
По информации МЗРК, в Алматинской области от КВИ скончался мужчина 1942 года рождения, в Карагандинской области - мужчины 1970, 1957, 1940 годов рождения, в Шымкенте - мужчина 1972 года рождения, в Актюбинской области - мужчины 1960, 1950 годов рождения.
 
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
 
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 173 случая с летальным исходом.
 
Тем временем в мире число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 превысило 10 млн человек, выздоровели более 5,4 млн, скончались более 501 тыс. человек.
 

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