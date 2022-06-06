В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 781 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 5, в ЗКО - 1.

На 3 июня выявлено 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

В Казахстане за сутки 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 292 035 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 4 июня 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 508 601 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 286 824 человека.