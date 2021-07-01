Около 7 тыс. флаконов с вакциной "Спутник V" повреждены в ДТП в Талдыкоргане

ТАЛЫДКОРГАН. 30 ИЮНЯ - Больше шести тысяч флаконов вакцины от коронавируса "Спутник V" оказались повреждены в результате ДТП в Талдыкоргане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1 июня в процессе транспортировки с хаба единого дистрибьютора в Алматы на склад управления здравоохранения Алматинской области в Талдыкоргане при ДТП были повреждены флаконы с вакциной "ГамКовид-Вак" ("Спутник V"). Повреждение имели только 6875 доз", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что исполнителем услуги по хранению и транспортировке полностью возмещен ущерб путем замены поврежденного товара.

30 июня заместитель председателя правления Национального центра охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан Айнагуль Куатбаева заявила , что в Казахстане растет число желающих вакцинироваться.

В Алматы созданы рабочие группы по контролю за качеством работы прививочных пунктов и соблюдению правил вакцинации.

В Эстонии более 68 000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria COVID-19 были уничтожены из-за повышения температуры в холодильной камере.

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