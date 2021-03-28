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Более 81 тысячи алматинцев планируют привить от коронавируса в апреле

27.03.2021 18145
Более 81 тысячи алматинцев планируют привить от коронавируса в апреле
АЛМАТЫ. 27 МАРТА - По информации Управления здравоохранения города Алматы в апреле текущего года планируется привить от коронавируса 81,5 тыс. жителей Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В апреле ожидается поставка 81 500 доз. Май - 65 200 доз. Июнь - 67 000 доз", - говорится в сообщении УОЗ Алматы.


Отмечается, что это предварительные цифры. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении поставок вакцины в Алматы.
 
В ведомстве уточнили, что таким образом 81,5 тыс. алматинцев получат оба компонента вакцины "Спутник V".

Согласно информации, 1-й транш вакцины "Спутник V" получен в феврале в размере 1750 доз, при этом 2 компонента освоены на 100%.
 

2-й транш - март 10 800 доз, 1 компонент освоен на 100%, начата ревакцинация. 3-й транш - март 3200 доз, 1 компонент освоен на 100%, ожидается поставка 2 компонента для ревакцинации", - говорится в сообщении.


Ранее в УОЗ рассказали, что в настоящее время рассматривается возможность вакцинации алматинцев в торговых домах и рынках

Напомним, за последние сутки в Алматы выявлено 450 новых случаев заражения КВИ. Город находится в "красной" зоне.
 

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