Более 81 тысячи алматинцев планируют привить от коронавируса в апреле

АЛМАТЫ. 27 МАРТА - По информации Управления здравоохранения города Алматы в апреле текущего года планируется привить от коронавируса 81,5 тыс. жителей Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В апреле ожидается поставка 81 500 доз. Май - 65 200 доз. Июнь - 67 000 доз", - говорится в сообщении УОЗ Алматы.





Отмечается, что это предварительные цифры. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении поставок вакцины в Алматы.

В ведомстве уточнили, что таким образом 81,5 тыс. алматинцев получат оба компонента вакцины "Спутник V".





Согласно информации, 1-й транш вакцины "Спутник V" получен в феврале в размере 1750 доз, при этом 2 компонента освоены на 100%.

2-й транш - март 10 800 доз, 1 компонент освоен на 100%, начата ревакцинация. 3-й транш - март 3200 доз, 1 компонент освоен на 100%, ожидается поставка 2 компонента для ревакцинации", - говорится в сообщении.









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