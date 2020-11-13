В Казахстане с начала сентября коронавирусом заболели 825 школьников

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане с начала нового учебного года коронавирусом заболели 825 школьников, передает Kazakhstan Today.

С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 825 случаев COVID-19. Из них 261 школьник обучался в дежурных классах, 564 - дистанционно. За последнюю неделю COVID-19 был выявлен у 62 школьников, обучающихся в дежурных классах", - сообщил сегодня на брифинге СЦК вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

По его информации, наибольшее количество заболевших школьников зарегистрировано в Восточно-Казахстанской (32 случая), Павлодарской (12) и Западно-Казахстанской (5) областях.

В целом в Казахстане на сегодняшний день зарегистрирован 118 491 случай заболевания КВИ. Выздоровели 108 632 человека, 1899 - скончались. За последние сутки выявлено 587 человек с положительным результатом. Рост заболеваемости за последние две недели отмечается практически во всех регионах

Также в РК зарегистрировано 39 545 случаев пневмонии с признаками COVID-19. На сегодня выздоровел 29 351 человек, умерли 412 человек.

В регионах, где зафиксирован рост случаев, принимаются усиленные меры: ограничена работа ТРЦ и объектов общественного питания, сокращены железнодорожные и авиационные рейсы, выставлены санитарные посты и блокпосты.

Кроме того, усилены меры на государственной границе.

Как уточнил Ерлан Киясов, с 6 октября через автомобильные пункты пропуска в РК въехало 196 тыс. человек, у 364 из них был выявлен положительный результат на КВИ. Международными авиарейсами прибыло 69 953 пассажира, COVID-19 выявлен у 48.

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