В Алматы выписали 84-летнего пациента со 100%-ным поражением легких

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - В Алматы с выздоровлением выписали 84-летнего пациента со 100%-ным поражением легких, передает Kazakhstan Today.

Из Центра фтизиопульмонологии (инфекционный стационар) за вчерашний день выписаны 2 пожилых пациента, у которых коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. Один из них 84-летний дедушка со 100%-ным поражением легких, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

В стационар он поступил 19 июля с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекцией, с жалобами на сухой кашель, общую слабость, плохой аппетит, сильную одышку. Болезнь осложнялась сопутствующими заболеваниями, такими как гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью и артериальной гипертонией. 16 дней врачи боролись за его жизнь в стенах реанимации.

В отделении реанимации пациент находился 16 дней, из них 8 дней на инвазивном аппарате ИВЛ. Как только состояние пациента нормализовалось, он был переведен на лечение в отделение", - рассказывает директор Центра фтизиопульмонологии Жанар Сапиева.

Вторая пациентка - 78-летняя бабушка. Месяц и один день она находилась на лечении в стационаре с диагнозом "двусторонняя полисегментарная пневмония". Легкие женщины были поражены на 85%. По ее словам, болезнь пришла резко, 3 дня она находилась дома, думая, что это ОРВИ, так как симптомы были схожи - это озноб, слабость, снижение аппетита.

По словам Жанар Сапиевой пациенты на сегодня чувствуют себя хорошо, состояние нормализовалось, у них не наблюдается никаких симптомов болезни коронавирусной инфекцией. Они были выписаны домой под наблюдение на амбулаторном уровне.

Напомним, в Алматы зарегистрировано 13 650 случаев КВИ. 8610 человек выздоровели от заболевания.

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