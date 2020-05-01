Костанай. 30 апреля. Kazakhstan Today - Комиссия по изучению летальных исходов (КИЛИ) установила, что Причиной летального случая 84-летней жительницы Аркалыка был не коронавирус, передает Kazakhstan Today.

27 апреля состоялась комиссия по изучению летального случая пациентки 84 лет на дому в городе Аркалыке.

Выяснилось, что пациентка с марта текущего года состояла на "Д"-учёте в Аркалыкской городской поликлинике по месту прикрепления с диагнозом: артериальная гипертония 3-й степени, риск 3, гипертензивная энцефалопатия.

За последние два месяца осуществлялись неоднократные вызовы скорой медицинской помощи на дом по основному заболеванию. Это подтверждает медицинская информационная система.

На основании вышеизложенного, а также учитывая возраст пациентки и наличие хронического заболевания, комиссия пришла к выводу, что смерть данной пациентки наступила на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.

По информации пресс-службы управления здравоохранения Костанайской области, положительный результат коронавирусной инфекции является сопутствующим заболеванием.

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