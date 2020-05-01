Костанай. 30 апреля. Kazakhstan Today - Комиссия по изучению летальных исходов (КИЛИ) установила, что Причиной летального случая 84-летней жительницы Аркалыка был не коронавирус, передает Kazakhstan Today.
27 апреля состоялась комиссия по изучению летального случая пациентки 84 лет на дому в городе Аркалыке.
Выяснилось, что пациентка с марта текущего года состояла на "Д"-учёте в Аркалыкской городской поликлинике по месту прикрепления с диагнозом: артериальная гипертония 3-й степени, риск 3, гипертензивная энцефалопатия.
За последние два месяца осуществлялись неоднократные вызовы скорой медицинской помощи на дом по основному заболеванию. Это подтверждает медицинская информационная система.
На основании вышеизложенного, а также учитывая возраст пациентки и наличие хронического заболевания, комиссия пришла к выводу, что смерть данной пациентки наступила на фоне сердечно-сосудистой недостаточности.
По информации пресс-службы управления здравоохранения Костанайской области, положительный результат коронавирусной инфекции является сопутствующим заболеванием.
Напомним, по поручению министра здравоохранения во всех регионах Казахстана при управлении здравоохранения созданы комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ) у пациентов с положительным анализом на КВИ.
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