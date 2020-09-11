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В Казахстане выявлены еще 86 заболевших коронавирусом

10.09.2020, 08:12 8344
Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 9 сентября 2020 года в Казахстане выявлено 106 584 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 86 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 13;
 
город Алматы - 11;
 
Акмолинская область - 4;
 
Алматинская область - 5;
 
Атырауская область - 8;
 
Восточно-Казахстанская область - 17;
 
Жамбылская область - 2;
 
Западно-Казахстанская область - 2;
 
Карагандинская область - 8;
 
Костанайская область - 2;
 
Мангистауская область - 2;
 
Павлодарская область - 3;
 
Северо-Казахстанская область - 5;
 
Туркестанская область - 4.
 
Всего в стране выявлено 106 584 заболевших.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 206 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 248.
 

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