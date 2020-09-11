В Казахстане выявлены еще 86 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 9 сентября 2020 года в Казахстане выявлено 106 584 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 86 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 13;

город Алматы - 11;

Акмолинская область - 4;

Алматинская область - 5;

Атырауская область - 8;

Восточно-Казахстанская область - 17;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 2;

Карагандинская область - 8;

Костанайская область - 2;

Мангистауская область - 2;

Павлодарская область - 3;

Северо-Казахстанская область - 5;

Туркестанская область - 4.

Всего в стране выявлено 106 584 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 206 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 248.

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