В Казахстане выявлены еще 86 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 9 сентября 2020 года в Казахстане выявлено 106 584 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 86 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 13;
город Алматы - 11;
Акмолинская область - 4;
Алматинская область - 5;
Атырауская область - 8;
Восточно-Казахстанская область - 17;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 2;
Карагандинская область - 8;
Костанайская область - 2;
Мангистауская область - 2;
Павлодарская область - 3;
Северо-Казахстанская область - 5;
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 106 584 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 206 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 248.
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