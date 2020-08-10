872 случая заражения коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки, 8 августа, в Казахстане выявлены 872 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них 428 - без клинических проявлений, симптомных носителей - 444 человека.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

Нур-Султан - 174 / 78;

Алматы - 151 / 73;

Шымкент - 24 / 13;

Акмолинская область - 39 / 22;

Актюбинская область - 10 / 5;

Алматинская область - 23 / 16;

Атырауская область - 41 / 35;

Восточно-Казахстанская область - 78 / 30;

Жамбылская область - 30 / 18;

Западно-Казахстанская область - 55 / 24;

Карагандинская область - 90 / 27;

Костанайская область - 30 / 13;

Кызылординская область - 6 / 6;

Мангистауская область - 29 / 24;

Павлодарская область - 26 / 15;

Северо-Казахстанская область - 40 / 11;

Туркестанская область - 26 / 18;

Всего в стране зарегистрировали 98 701 случай заражения с 13 марта. За этот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 664 человека. Итого выздоровели в Казахстане 72 273.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 19,5 млн, скончались более 724 тыс. человек.

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