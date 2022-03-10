Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания COVID-19

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 012 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 7,

в городе Алматы - 23,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 4,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 2,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 3,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 11,

в Костанайской области - 3,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 2,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 277 680, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

8 марта 2022 года зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), не зафиксировано летальных случаев, 19 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 326, летальных случаев - 5344, выздоровевших - 81 927.

С 13 марта 2020 года по 8 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 639 летальных случаев от КВИ+. 7 марта от КВИ+ скончались три человека.

В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 748 человек (12 693 КВИ+ и 1 055 КВИ-), из них: в стационарах находятся 1348 пациентов, на амбулаторном уровне - 12 400.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 101 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 38, на аппарате ИВЛ - 23.

На 8 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 410 880 человек, вторым - 9 042 521.