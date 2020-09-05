За сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусной инфекцией

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 3 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 121 заболевший коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 21 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 13 / 0;

город Алматы - 10 / 2;

Акмолинская область - 5 / 2;

Алматинская область - 2 / 1;

Атырауская область - 9 / 4;

Восточно-Казахстанская область - 16 / 2;

Жамбылская область - 4 / 2;

Западно-Казахстанская область - 2 / 0;

Карагандинская область - 8 / 3;

Костанайская область - 3 / 0;

Павлодарская область - 4 / 1;

Северо-Казахстанская область - 7 / 1;

Туркестанская область - 6 / 3.

Всего в стране выявлен 106 121 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 618 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 98 585.

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