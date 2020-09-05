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За сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусной инфекцией

04.09.2020, 08:15 6373
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 3 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 121 заболевший коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 21 без клинических проявлений.
 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 13 / 0;
 
город Алматы - 10 / 2;
 
Акмолинская область - 5 / 2;
 
Алматинская область - 2 / 1;
 
Атырауская область - 9 / 4;
 
Восточно-Казахстанская область - 16 / 2;
 
Жамбылская область - 4 / 2;
 
Западно-Казахстанская область - 2 / 0;
 
Карагандинская область - 8 / 3;
 
Костанайская область - 3 / 0;
 
Павлодарская область - 4 / 1;
 
Северо-Казахстанская область - 7 / 1;
 
Туркестанская область - 6 / 3.
 
Всего в стране выявлен 106 121 заболевший.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 618 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 98 585.
 

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