Система Orphus

В Казахстане зарегистрировано еще 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

26.04.2020, 15:13 10342
Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 14.35 26 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Из них в Акмолинской области - 1, Алматинской области - 7", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
На сегодняшний день в стране подтверждены 2660 случаев регистрации коронавируса, из них в:
 
городе Нур-Султане - 479,
 
городе Алматы - 842,
 
городе Шымкенте - 162,
 
Акмолинской области - 93,
 
Актюбинской области - 55,
 
Алматинской области - 93,
 
Атырауской области - 108,
 
Восточно-Казахстанской области - 16,
 
Жамбылской области - 104,
 
Западно-Казахстанской области - 116,
 
Карагандинской области - 113,
 
Костанайской области - 43,
 
Кызылординской области - 177,
 
Мангистауской области - 27,
 
Павлодарской области - 94,
 
Северо-Казахстанской области - 30,
 
Туркестанской области - 108.

Количество выздоровевших в Казахстане достигло 677, 25 человек скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая