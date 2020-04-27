Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 14.35 26 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
Из них в Акмолинской области - 1, Алматинской области - 7", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 2660 случаев регистрации коронавируса, из них в:
городе Нур-Султане - 479,
городе Алматы - 842,
городе Шымкенте - 162,
Акмолинской области - 93,
Актюбинской области - 55,
Алматинской области - 93,
Атырауской области - 108,
Восточно-Казахстанской области - 16,
Жамбылской области - 104,
Западно-Казахстанской области - 116,
Карагандинской области - 113,
Костанайской области - 43,
Кызылординской области - 177,
Мангистауской области - 27,
Павлодарской области - 94,
Северо-Казахстанской области - 30,
Туркестанской области - 108.
Количество выздоровевших в Казахстане достигло 677, 25 человек скончались.
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