Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 14.35 26 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.





Из них в Акмолинской области - 1, Алматинской области - 7", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2660 случаев регистрации коронавируса, из них в:

городе Нур-Султане - 479,

городе Алматы - 842,

городе Шымкенте - 162,

Акмолинской области - 93,

Актюбинской области - 55,

Алматинской области - 93,

Атырауской области - 108,

Восточно-Казахстанской области - 16,

Жамбылской области - 104,

Западно-Казахстанской области - 116,

Карагандинской области - 113,

Костанайской области - 43,

Кызылординской области - 177,

Мангистауской области - 27,

Павлодарской области - 94,

Северо-Казахстанской области - 30,

Туркестанской области - 108.





Количество выздоровевших в Казахстане достигло 677, 25 человек скончались.

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