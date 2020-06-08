В Мангистауской области с 8 июня усилят карантин

Актау. 7 июня. Kazakhstan Today - В связи с увеличением заболеваемости СOVID-19 в Мангистауской области на семь процентов и осложнением эпидемиологической ситуации, некоторые виды деятельности прекратят свою работу, сообщает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций.

Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области, будут запрещены работы следующих объектов:

1) кинотеатров, театров, выставок, интернет- и компьютерных клубов, игорных заведений;

2) ночных клубов, кальянных;

3) развлекательных объектов (букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, боулинг-центры и др.);

4) ресторанов, кафе, тойхана вместимостью более 30 посадочных мест.

5) бань и саун, за исключением отдельных номеров, кабинок;

6) детских аттракционов.

Также вводятся ограничения на:

1) перемещение жителей области между городами, районами, селами;

2) работу внутреннего общественного транспорта в городах, районах, с разрешением работы утром с 06.00 до 10.00, вечером с 17.00 до 21.00;

3) проведение зрелищных, других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

4) самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых;

5) нахождение без масок повсеместно, в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте и магазинах;

6) проведение в мечетях публичного пятничного намаза (для проведения индивидуального намаза обозначить места поклонения для каждого человека на расстоянии 1,5 метра, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима).

Режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению инфекции COVID-19.

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