Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 января

За прошедшие сутки зарегистрирован 831 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 160 650 случаев, из них:
в городе Алматы - 19 266 (+128);
в ВКО - 19 172 (+50);
в городе Нур-Султан - 19 089 (+76);
в Атырауской области - 14 173 (+107);
в Карагандинской области - 12 333 (+35);
в Павлодарской области - 9665 (+87);
в ЗКО - 9482 (+43);
в СКО - 9024 (+57);
в Костанайской области - 7977 (+65);
в Акмолинской области - 7658 (+59);
в Алматинской области - 7476 (+56);
в городе Шымкент - 5555 (+18);
в Жамбылской области - 5094 (+17);
в Мангистауской области - 3779 (+8);
в Актюбинской области - 3741 (+12);
в Туркестанской области - 3737 (+9);
в Кызылординской области - 3429 (+4).
В Казахстане 723 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 147 512 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 8 января лечение от КВИ продолжают получать 22 776 человек (10 786 КВИ+ и 11 990 КВИ-), из них в стационарах находятся 5367 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 409 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 291 пациент,
• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 50 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 января зарегистрировано 2352 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, на 6 января 2021 года зарегистрировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 106 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 190, случаев с летальным исходом - 519, всего выздоровели - 33 681 человек.
Между тем стало известно, что в Казахстане за период с 28 декабря по 3 января от коронавируса скончались 57 человек:
в Атырауской области - 18;
в городе Алматы - 9;
в Павлодарской области - 7;
в Западно-Казахстанской области - 5;
в Восточно-Казахстанской области - 5;
в Алматинской области - 2;
в Костанайской области - 2;
в Карагандинской области - 2;
в городе Нур-Султан - 2;
в городе Шымкенте - 2;
в Акмолинской области - 1;
в Актюбинской области - 1;
в Туркестанской области - 1.
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