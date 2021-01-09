Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 января

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 7 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 160 650 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрирован 831 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 160 650 случаев, из них:

в городе Алматы - 19 266 (+128);

в ВКО - 19 172 (+50);

в городе Нур-Султан - 19 089 (+76);

в Атырауской области - 14 173 (+107);

в Карагандинской области - 12 333 (+35);

в Павлодарской области - 9665 (+87);

в ЗКО - 9482 (+43);

в СКО - 9024 (+57);

в Костанайской области - 7977 (+65);

в Акмолинской области - 7658 (+59);

в Алматинской области - 7476 (+56);

в городе Шымкент - 5555 (+18);

в Жамбылской области - 5094 (+17);

в Мангистауской области - 3779 (+8);

в Актюбинской области - 3741 (+12);

в Туркестанской области - 3737 (+9);

в Кызылординской области - 3429 (+4).

В Казахстане 723 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 147 512 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 января лечение от КВИ продолжают получать 22 776 человек (10 786 КВИ+ и 11 990 КВИ-), из них в стационарах находятся 5367 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 409 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 291 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 50 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 января зарегистрировано 2352 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, на 6 января 2021 года зарегистрировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 106 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 190, случаев с летальным исходом - 519, всего выздоровели - 33 681 человек.





Между тем стало известно, что в Казахстане за период с 28 декабря по 3 января от коронавируса скончались 57 человек:





в Атырауской области - 18;





в городе Алматы - 9;





в Павлодарской области - 7;





в Западно-Казахстанской области - 5;





в Восточно-Казахстанской области - 5;





в Алматинской области - 2;





в Костанайской области - 2;





в Карагандинской области - 2;





в городе Нур-Султан - 2;





в городе Шымкенте - 2;





в Акмолинской области - 1;





в Актюбинской области - 1;

в Туркестанской области - 1.

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