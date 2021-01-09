Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 января

08.01.2021 200827
Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 января
Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 7 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 160 650 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 831 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 160 650 случаев, из них:
 
в городе Алматы - 19 266 (+128);
 
в ВКО - 19 172 (+50);
 
в городе Нур-Султан - 19 089 (+76);
 
в Атырауской области - 14 173 (+107);
 
в Карагандинской области - 12 333 (+35);
 
в Павлодарской области - 9665 (+87);
 
в ЗКО - 9482 (+43);
 
в СКО - 9024 (+57);
 
в Костанайской области - 7977 (+65);
 
в Акмолинской области - 7658 (+59);
 
в Алматинской области - 7476 (+56);
 
в городе Шымкент - 5555 (+18);
 
в Жамбылской области - 5094 (+17);
 
в Мангистауской области - 3779 (+8);
 
в Актюбинской области - 3741 (+12);
 
в Туркестанской области - 3737 (+9);
 
в Кызылординской области - 3429 (+4).
 
В Казахстане 723 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 147 512 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 8 января лечение от КВИ продолжают получать 22 776 человек (10 786 КВИ+ и 11 990 КВИ-), из них в стационарах находятся 5367 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 409 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 291 пациент, 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 50 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 января зарегистрировано 2352 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 3 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
Кроме того, на 6 января 2021 года зарегистрировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. Выздоровели 106 человек. 
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 190, случаев с летальным исходом - 519, всего выздоровели - 33 681 человек.

Между тем стало известно, что в Казахстане за период с 28 декабря по 3 января от коронавируса скончались 57 человек: 

 в Атырауской области - 18;

 в городе Алматы - 9;

 в Павлодарской области - 7;

 в Западно-Казахстанской области - 5;

 в Восточно-Казахстанской области - 5;

 в Алматинской области - 2;

 в Костанайской области - 2;

 в Карагандинской области - 2;

 в городе Нур-Султан - 2;

 в городе Шымкенте - 2;

 в Акмолинской области - 1;

 в Актюбинской области - 1;
 
 в Туркестанской области - 1.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая