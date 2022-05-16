В Казахстане за сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 15 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 644 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 4, в Алматы - 4.

В Казахстане за сутки 149 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 291 897 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 14 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 492 583 человека, вторым компонентом провакцинированы 9 262 039 человек.