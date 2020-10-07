В Казахстане еще 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1;

город Алматы - 5;

город Шымкент - 23;

Алматинская область - 1;

Атырауская область - 6;

Карагандинская область - 17;

Кызылординская область - 2;

Мангистауская область - 30;

Павлодарская область - 4;

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 103 367.

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