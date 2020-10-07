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В Казахстане еще 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

06.10.2020 8371
Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 1;
 
город Алматы - 5;
 
город Шымкент - 23;
 
Алматинская область - 1;
 
Атырауская область - 6;
 
Карагандинская область - 17;
 
Кызылординская область - 2;
 
Мангистауская область - 30;
 
Павлодарская область - 4;
 
Туркестанская область - 1.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 367.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 5 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 296 заболевших коронавирусом.
 

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