В Казахстане еще 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1;
город Алматы - 5;
город Шымкент - 23;
Алматинская область - 1;
Атырауская область - 6;
Карагандинская область - 17;
Кызылординская область - 2;
Мангистауская область - 30;
Павлодарская область - 4;
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 367.
Напомним, по состоянию на 23.59 5 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 296 заболевших коронавирусом.
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