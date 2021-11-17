В Павлодаре младенец провел 90 дней в реанимации после осложнения от COVID-19

ПАВЛОДАР. 16 НОЯБРЯ - В Павлодаре малышу с редким осложнением при COVID-19 стало лучше после 90 дней, проведенных в реанимации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В больницу младенец попал в начале августа с признаками ассоциированной коронавирусной пневмонии. Через пять дней его перевели в реанимацию. Ребенок кашлял, из-за чего у него повредилась плевра, в плевральной полости скопились воздух и газы, пишет Pavlodarnews.kz.
Из-за воздуха между плевральными полостями у малыша образовалось редкое осложнение - спонтанный пневмомедиастинум. Ребенок находился на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. Периодически ему становилось лучше, но общее состояние не позволяло перевести маленького пациента из реанимации в обычную палату.
Ребенок находился в отделении реанимации 94 дня. Лечение согласовывали со столичными специалистами Национального научного центра материнства и детства, консультировались с коллегами из Алматы, проводили консилиумы. В результате лечения отмечается положительная динамика. Сейчас состояние стабильное, ребенок дышит самостоятельно. Для дальнейшего лечения и наблюдения пациента перевели в профильное отделение", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Медики добавили, что в палате малыш теперь находится со своей мамой, которая будет за ним ухаживать.