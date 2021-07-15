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90% пациентов с КВИ, находящихся в реанимации, имеют хронические заболевания - Минздрав

14.07.2021 7750
90% пациентов с КВИ, находящихся в реанимации, имеют хронические заболевания - Минздрав
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - По состоянию на 14 июля, число пациентов с КВИ, находящихся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, составляет 922, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отметил в ходе брифинга в СЦК главный эксперт управления стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи Минздрава РК Бауыржан Сатыбалды, наиболее высокий показатель отмечается в Нур-Султане и Алматы, в Карагандинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. 
 
Он добавил, что 90% пациентов, находящихся в медорганизациях, имеют сопутствующие хронические заболевания, а иногда более 2-3 заболеваний.
 

Наиболее часто встречается артериальная гипертензия - у 47%, у 11% - хроническая обструктивная болезнь легких, 10% - ишемическая болезнь сердца и 9% - сахарный диабет. Из 922 тяжелых и крайне тяжелых пациентов, 57,5% составляют лица старше 66 лет. На сегодня на ИВЛ находятся 100 пациентов - это 13%", - сообщил Бауыржан Сатыбалды.

 
По состоянию на 23.59 13 июля в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
 
14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК поручил усилить карантинные меры в четырех регионах. 
 
Также 14 июля с учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение Дельта-штамма КВИ) и охвата вакцинацией Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации.
 

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