90% пациентов с КВИ, находящихся в реанимации, имеют хронические заболевания - Минздрав

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - По состоянию на 14 июля, число пациентов с КВИ, находящихся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, составляет 922, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил в ходе брифинга в СЦК главный эксперт управления стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи Минздрава РК Бауыржан Сатыбалды, наиболее высокий показатель отмечается в Нур-Султане и Алматы, в Карагандинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

Он добавил, что 90% пациентов, находящихся в медорганизациях, имеют сопутствующие хронические заболевания, а иногда более 2-3 заболеваний.

Наиболее часто встречается артериальная гипертензия - у 47%, у 11% - хроническая обструктивная болезнь легких, 10% - ишемическая болезнь сердца и 9% - сахарный диабет. Из 922 тяжелых и крайне тяжелых пациентов, 57,5% составляют лица старше 66 лет. На сегодня на ИВЛ находятся 100 пациентов - это 13%", - сообщил Бауыржан Сатыбалды.

По состоянию на 23.59 13 июля в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК поручил усилить карантинные меры в четырех регионах.

Также 14 июля с учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение Дельта-штамма КВИ) и охвата вакцинацией Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации.

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