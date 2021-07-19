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90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет

18.07.2021 10990
90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет
Фото автора Gustavo Fring: Pexels
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Более 90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. 
 

Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19", – говорится в сообщении.

 

Значительный ответ Т-лимфоцитов показывает, что защита сохранится долгое время. Остаются лимфоциты памяти, которые регистрируют коронавирус и запоминают его. Когда они вновь столкнутся с этим вирусом, они быстро выработают антитела и клетки-"убийцы", которые и убьют вирус", – сказал исследования Даниэль Гольян.

 
Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций, инвестирующий в "Спутник V", продолжает взаимодействовать с научными институтами разных стран для глобального продвижения российской вакцины. Кроме того, эффективность и безопасность "Спутника V" доказаны с помощью массовой вакцинации, во время которой были привиты десятки миллионов человек по всему миру.
 

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