В Казахстане еще 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2;
город Шымкент - 44;
Акмолинская область - 31;
Актюбинская область - 7;
Атырауская область - 2;
Костанайская область - 1;
Павлодарская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 028.
Напомним, по состоянию на 23.59 1 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 044 заболевших коронавирусом.
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