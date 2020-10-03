Система Orphus

В Казахстане еще 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

02.10.2020 13960
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 2;
 
город Шымкент - 44;
 
Акмолинская область - 31;
 
Актюбинская область - 7;
 
Атырауская область - 2;
 
Костанайская область - 1;
 
Павлодарская область - 4.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 103 028.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 1 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 044 заболевших коронавирусом
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая