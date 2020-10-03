В Казахстане еще 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 91 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2;

город Шымкент - 44;

Акмолинская область - 31;

Актюбинская область - 7;

Атырауская область - 2;

Костанайская область - 1;

Павлодарская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 103 028.

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