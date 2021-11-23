Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 921 новый случай заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 21 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 964 749 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 110,

в городе Алматы - 127,

в городе Шымкенте - 5,

в Акмолинской области - 71,

в Актюбинской области - 18,

в Алматинской области - 34,

в Атырауской области - 14,

в ВКО - 60,

в Жамбылской области - 6,

в ЗКО - 16,

в Карагандинской области - 109,

в Костанайской области - 107,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 110,

в СКО - 120,

в Туркестанской области - 7.

В Казахстане за сутки 1090 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 926 136 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 209 человек (26 052 КВИ+ и 4 157 КВИ-), из них: в стационарах - 6527 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 682 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 493 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 129 пациентов, на аппарате ИВЛ - 92 пациента.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 21 ноября 2021 года зарегистрировано 12 561 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 10 человек.

20 ноября 2021 года зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 37 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 973, летальных случаев - 5120, выздоровевших - 72 696.

В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 22 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 664 492 человека, вторым - 7 946 192 человек.



