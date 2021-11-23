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Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 921 новый случай заболевания коронавирусом

22.11.2021, 08:32 78787
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 921 новый случай заболевания коронавирусом
Фото: kyiv.comments.ua
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 21 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 964 749 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 110,
 
в городе Алматы - 127,
 
в городе Шымкенте - 5,
 
в Акмолинской области - 71,
 
в Актюбинской области - 18,
 
в Алматинской области - 34,
 
в Атырауской области - 14,
 
в ВКО - 60,
 
в Жамбылской области - 6,
 
в ЗКО - 16,
 
в Карагандинской области - 109,
 
в Костанайской области - 107,
 
в Кызылординской области - 6,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 110,
 
в СКО - 120,
 
в Туркестанской области - 7.
 
В Казахстане за сутки 1090 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 926 136 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 209 человек (26 052 КВИ+ и 4 157 КВИ-), из них: в стационарах - 6527 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 682 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 493 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 129 пациентов, на аппарате ИВЛ - 92 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 21 ноября 2021 года зарегистрировано 12 561 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 10 человек. 
 
20 ноября 2021 года зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 37 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 973, летальных случаев - 5120, выздоровевших - 72 696.
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 22 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 664 492 человека, вторым - 7 946 192 человек.

 

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Глава Минздрава РК высказался о новогодних корпоративах

23.11.2021, 13:35 18604
Глава Минздрава РК высказался о новогодних корпоративах
Фото: agency-present.ru
  НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, будут ли проводиться новогодние корпоративы в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Минздрава пояснил, что есть определенные требования в зависимости от зоны нахождения региона - "желтая", "красная", "зеленая". Согласно этому, главные санврачи региона будут принимать решение. 
 

В зависимости от каждого региона будут устанавливаться определенные требования по количеству людей, находящихся в организациях общепита, на концертах", - сказал Цой.

 
Министр отметил, что несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Казахстане, нельзя расслабляться.
 

Все мы хотим быстрее социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что творится в Европе, локдаун объявляется. Что делается в России и у наших соседей. Мы должны быть еще немного настороженными, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году", - сказал Цой.

 
 

Казахстан ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт"

23.11.2021, 13:13 21412
Казахстан ведет переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт"
Фото: ria.ru
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы прорабатываем этот вопрос. Мы запросили наших российских коллег о возможности поставки вакцины "Спутник Лайт", - сказал Цой, отвечая на вопросы журналистов.

 
 
 

Препаратом Pfizer вакцинированы более 35 тыс. казахстанцев

23.11.2021, 10:37 37234
Препаратом Pfizer вакцинированы более 35 тыс. казахстанцев
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой на заседании правительства рассказал о ходе вакцинации в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр здравоохранения доложил, что на сегодняшний день первым компонентом привито почти 8,7 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 76%, или 46% от численности населения. Вторым компонентом привито более 7,9 млн человек с охватом 70% подлежащего населения, или 42,2% от численности населения. 
 
Цой напомнил, что в Казахстан поступило 645 тыс. доз вакцины Comirnaty (Pfizer). На сегодняшний день вакцинировано 35 012 подлежащих, из них 26 354 детей, а также 8 658 беременных и кормящих женщин. Поставки вакцины продолжаются еженедельно. 
 

Практически закончилась вакцинация против гриппа, привито более 2 млн 500 тысяч человек, или 99,3% от подлежащего населения. Охват от численности населения составил 13% и достиг требуемого уровня ВОЗ (не менее 10%). Профилактические и противоэпидемические мероприятия по контролю заболеваемости КВИ и ОРВИ продолжаются", - проинформировал глава МЗ РК.

 
В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость коронавирусом снизилась в 2,4 раза, больных в стационарах - в 1,4 раза, амбулаторных больных - в 1,8 раз. Занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных - 25%", - сообщил министр здравоохранения. 
 
Глава правительства поручил держать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на постоянном контроле, особенно в приграничных областях, увеличить темпы вакцинации, а также обеспечить режим хранения и транспортировки вакцин, отметили в пресс-службе главы кабмина.

Напомним, 22 ноября в стране началась ревакцинация населения от COVID-19.
 

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