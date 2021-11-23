Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 921 новый случай заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 21 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 964 749 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрирован 921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 110,
в городе Алматы - 127,
в городе Шымкенте - 5,
в Акмолинской области - 71,
в Актюбинской области - 18,
в Алматинской области - 34,
в Атырауской области - 14,
в ВКО - 60,
в Жамбылской области - 6,
в ЗКО - 16,
в Карагандинской области - 109,
в Костанайской области - 107,
в Кызылординской области - 6,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 110,
в СКО - 120,
в Туркестанской области - 7.
В Казахстане за сутки 1090 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 926 136 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 209 человек (26 052 КВИ+ и 4 157 КВИ-), из них: в стационарах - 6527 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 682 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 493 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 129 пациентов, на аппарате ИВЛ - 92 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 21 ноября 2021 года зарегистрировано 12 561 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 20 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 10 человек.
20 ноября 2021 года зафиксировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 37 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 973, летальных случаев - 5120, выздоровевших - 72 696.
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 22 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 664 492 человека, вторым - 7 946 192 человек.