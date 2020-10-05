95 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 95 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Алматы - 1;
город Шымкент - 36;
Актюбинская область - 2;
Атырауская область - 1;
Карагандинская область - 14;
Кызылординская область - 1;
Мангистауская область - 31;
Павлодарская область - 9.
Итого в Казахстане выздоровели 103 205 пациентов.
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