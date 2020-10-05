95 казахстанцев выздоровели от коронавируса

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане 95 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Алматы - 1;

город Шымкент - 36;

Актюбинская область - 2;

Атырауская область - 1;

Карагандинская область - 14;

Кызылординская область - 1;

Мангистауская область - 31;

Павлодарская область - 9.

Итого в Казахстане выздоровели 103 205 пациентов.

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